СК проверит сообщение об отказе тюменских врачей принять пациентку

СК проверит сообщение об отказе тюменских врачей принять пациентку
Торопливость враче не останется без внимания. Фото: Pixabay

Ранее представители департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию.

Стало известно, что дело не оставят без внимания, и тюменские следователи проведут проверку информации об отказе врачей «Больницы Водников» принять пациентку с отеком легких. Сообщил ТАСС представитель Следственного управления Следственного Комитета России.

На данный момент на месте происшествия работают следователи, проверяется и изымается необходимая для выяснения обстоятельств документация. Решение о возбуждении дела будет приниматься после сбора и анализа документов.

Напомним, что женщине с отеком легких отказали в приеме из-за того, что до конца смены у медиков оставалось несколько минут. Полученную информацию подтвердили представители департамента здравоохранения региона.

Ранее GazetaSPB сообщила детали инцидента в больнице Тюмени.

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