Тюменские врачи отказали в приеме женщине с отеком легких

Пациентка отправилась в другую больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Сегодня 25 августа врачи в одной из больниц Тюмени отказали в приеме пациентке с отеком легких, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Медики «Больницы Водников» так поступили, потому что оставалось несколько минут до конца их дежурства. Департамент намерен уделить особое внимание этому случаю, причины поведения медиков будут выясняться, а как сотрудникам будут применены «строгие меры взыскания».

Пациентка была оперативно направлена в другое медицинское учреждение, Областную больницу номер 1, где получила необходимую помощь. На данный момент ее состояние оценивается удовлетворительно.

Ранее GazetaSPB сообщила об открытии новых детских и спортивных площадок на Маршала Захарова.