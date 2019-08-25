Тюменские врачи отказали в приеме женщине с отеком легких

Тюменские врачи отказали в приеме женщине с отеком легких
Тюменские врачи слишком торопились домой. Фото: Pixabay

Пациентка отправилась в другую больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Сегодня 25 августа врачи в одной из больниц Тюмени отказали в приеме пациентке с отеком легких, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Медики «Больницы Водников» так поступили, потому что оставалось несколько минут до конца их дежурства. Департамент намерен уделить особое внимание этому случаю, причины поведения медиков будут выясняться, а как сотрудникам будут применены «строгие меры взыскания».

Пациентка была оперативно направлена в другое медицинское учреждение, Областную больницу номер 1, где получила необходимую помощь. На данный момент ее состояние оценивается удовлетворительно.

Ранее GazetaSPB сообщила об открытии новых детских и спортивных площадок на Маршала Захарова.

врачи медицинская помощь тюмень
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тюменские врачи отказали в приеме женщине с отеком легких
На Маршала Захарова открыли новые детские площадки
В этом году средний балл для поступления в СПбГУ рекордно высок
В Пушкинском районе в пьяном виде наехали на полицейского
Проверка электросчётчиков обошлась 90-летней пенсионерке в 200 000
Режиссер и актер Игорь Хомский скончался в ДТП
В ДТП на Литейном пострадали шесть человек
Иностранка, приехавшая в город-музей, осталась без всего