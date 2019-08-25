На Маршала Захарова открыли новые детские площадки

На церемонии открытия выступил с речью врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Несколько новых детский площадок во дворе домов 12 корпус 1 и 12 корпус 2 на улице Маршалла Захарова сегодня 15 августа торжественно открыли для общего посещения. Три игровых детских и две спортивный площадки были построены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На церемонии побывал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Политик особенно отметил, что одна из новых площадок подходит для детей с ограниченными возможностями и подчеркнул, что таких мест должно быть больше.

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» существует с 2017 года, и только за 2017 – 2018 годы были обустроены 1152 городские общественные территории.

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