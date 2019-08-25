В этом году средний балл для поступления в СПбГУ рекордно высок

Итоги второй волны зачислений показали, что в 2019 самый высокий проходной балл в истории университета.

Вторая волна зачислений в Санкт-Петербургский государственный университет закончилась, а проходной балл достиг отметки 92,49. Такая высокая цифра при поступлении в СПбГУ достигнута впервые в истории.

К примеру, в 2018 году среднее число баллов, необходимых для зачисления составило 91,7, а в 2017 – 90,75. В числе поступивших 419 человек имеют 100 баллов хотя бы по одному из ЕГЭ, а 38 первокурсников зачислены со 100 баллами по двум предметам.

А у одной из абитуриенток программы «Математика, алгоритмы и анализ данных» исключительный результат – 100 баллов сразу по четырем предметам: по математике, информатике, физике и русскому языку.

В 2019 году самыми популярными среди абитуриентов стали следующие специальности: «Современное программирование», «Управление персоналом», «Нефтегазовое дело» и «Международная журналистика».

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