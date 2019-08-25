В ДТП на Литейном пострадали шесть человек

Ночью с 24 на 25 августа столкнулись два легковых автомобиля с пассажирами внутри.

Приблизительно в 4 часа утра в Центральном районе Санкт-Петербурга у дома номер 13 на Литейном столкнулись два автомобиля. Водитель «Lada Vesta», 33-летний мужчина, разворачивался у дома номер 13 на Литейном проспекте и не пропустил «Hyundai Solaris», за рулем которого был 25-летний молодой человек, сообщает очевидец в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Произошло сильное столкновение, в результате которого пострадали пассажирки обоих автомобилей. В салоне «Lada Vesta» находились две женщины, первая в возрасте 30 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести, вторая 34-лентяя в тяжелом состоянии.

Внутри второго автомобиля: две девушки – 19 и 16 лет.

На место сразу же выехали работники ГИБДД. Ведется проверка, уточняются детали происшествия.

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