В ДТП на Литейном пострадали шесть человек

В ДТП на Литейном пострадали шесть человек
Погибших нет. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Ночью с 24 на 25 августа столкнулись два легковых автомобиля с пассажирами внутри.

Приблизительно в 4 часа утра в Центральном районе Санкт-Петербурга у дома номер 13 на Литейном столкнулись два автомобиля. Водитель «Lada Vesta», 33-летний мужчина, разворачивался у дома номер 13 на Литейном проспекте и не пропустил «Hyundai Solaris», за рулем которого был 25-летний молодой человек, сообщает очевидец в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Произошло сильное столкновение, в результате которого пострадали пассажирки обоих автомобилей. В салоне «Lada Vesta» находились две женщины, первая в возрасте 30 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести, вторая 34-лентяя в тяжелом состоянии.

Внутри второго автомобиля: две девушки – 19 и 16 лет.

На место сразу же выехали работники ГИБДД. Ведется проверка, уточняются детали происшествия.

Ранее GazetaSPB сообщила о пяти петербуржцах, поехавших на ЧМ по дзюдо в Токио.

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