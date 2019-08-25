Пятеро петербуржцев представляют Россию на ЧМ в Японии

На чемпионате мира по дзюдо встретят спортсмены из 152 стран.

Сегодня 25 августа в Токио столице Японии открылся чемпионат мира по дзюдо. В этом году на будут соревноваться сборные из 152 стран, среди которых и сборная из России, в составе которой пятеро молодых людей из Санкт-Петербурга.

Участники поборются за 15 комплектов наград, а также это будет последний чемпионат мира перед следующими Олимпийскими играми, которые состоятся уже в 2020 году.

Напомним, что мероприятие продлится с 25 августа до 1 сентября, все встречи пройдут в зале Ниппон Будокан.

Это уже 33-й по счету Чемпионат мира по данному виду боевого искусства. Сейчас мероприятие курирует Международная федерация дзюдо, проводится оно с 1956 ежегодно, а с 2007 каждый год, кроме тех, когда проводятся летние Олимпийские игры.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Ковалев подтвердил чемпионский статус.