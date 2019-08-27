На Ленсовета на таксиста набросились с ножом и железной трубой

Мужчину госпитализировали, а сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем GazetaSPb рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все произошло во Фрунзенском районе на улице Ленсовета. На таксиста напал пассажир – он ударил его по затылку предметом, походим на кусок железной трубы, а затем достал нож. Оружие он приставил к горлу потерпевшего, требуя, чтобы тот пересел с водительского места на пассажирское.

Как только автомобиль тронулся с места, пострадавший смог выпрыгнуть из него прямо на ходу. Злоумышленник отправился в неизвестном направлении, а таксист обратился за помощью к полицейским. Для мужчины вызвали медиков, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Малой Балканской произошло ДТП с полицейской машиной.