На Малой Балканской произошло ДТП с полицейской машиной

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Все произошло на выезде из гипермаркета «Окей» на Малой Балканской улице. Ауди не пропустил служебную машину.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что капот полицейской машины сильно пострадал. На место прибыли скорая помощь, машина реанимации и пожарные.

В комментариях к записи написали, что одного пострадавшего скорая уже увезла с места происшествия.

Состояние участников аварии не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за пострадавшим в результате ДТП на КАД прибыл вертолет. ДТП произошло сегодня днем, 27 августа. Два большегруза столкнулись с легковым автомобилем.