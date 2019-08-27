На Малой Балканской произошло ДТП с полицейской машиной

На Малой Балканской произошло ДТП с полицейской машиной
Число пострадавших не уточняется. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Все произошло на выезде из гипермаркета «Окей» на Малой Балканской улице. Ауди не пропустил служебную машину.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что капот полицейской машины сильно пострадал. На место прибыли скорая помощь, машина реанимации и пожарные.

В комментариях к записи написали, что одного пострадавшего скорая уже увезла с места происшествия.

Состояние участников аварии не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за пострадавшим в результате ДТП на КАД прибыл вертолет. ДТП произошло сегодня днем, 27 августа. Два большегруза столкнулись с легковым автомобилем.

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