За пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет

На место ДТП, которое произошло на 58-м километре внешнего кольца КАД, прибыл вертолет.

Сегодня, 27 августа, около 13:30 самосвал врезался в легковой автомобиль. Ближе к 16 часам очевидцы сообщили, что на место прибыл вертолет и забирает пострадавших.

О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пробка на 30 минут», — пишет автор записи.

Число пострадавших не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пробка в результате ДТП на КАД растянулась на 1,5 километра. По предварительной информации был один пострадавший. Информация поступила от ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,