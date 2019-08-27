Батанов оценил новый участок Гранитной улицы Петербурга

Батанов оценил новый участок Гранитной улицы Петербурга
Продолжение Гранитной улицы начали прокладывать еще в 2016 году. Фото: КРТИ

Ладожский вокзал станет доступнее для жителей Невского и Красногвардейского районов.

Новый участок Гранитной улицы готов для движения. Проезд длиной в 1,5 км открыли в Красногвардейском районе Петербурга.

На открытие приехал вице-губернатор Эдуард Батанов, сообщили в КРТИ 27 августа. Он заявил, что на участке сделали трамвайные пути, обеспечили освещение и подготовили станцию автобусов. Проезд должен обеспечить дополнительный доступ Невского и Красногвардейского районов Петербурга к Ладожскому вокзалу.

Продолжение Гранитной улицы начали прокладывать еще в 2016 году. Подрядчику пришлось навести мост через реку Оккервиль. Территорию обеспечили зелеными участками и благоустройством.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Смольный объявил об окончании ремонта еще четырех улиц в понедельник 27 августа.

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