Еще четыре улицы в Петербурге открыли после ремонта

Еще четыре улицы в Петербурге открыли после ремонта
Смольный показал фотографии с отремонтированных улиц. Фото: gov.spb.ru

Около 175 млн рублей ушло на дорожные работы в четырех районах города.

Смольный показал фотографии с четырех отремонтированных улиц. Они расположены в четырех разных районах Северной столице — на ВО, в Выборгском, Центральном и Адмиралтейском. Фото можно посмотреть на официальном портале администрации Петербурга.

Во-первых, рабочие обновили асфальт на проезжей части и тротуаре Прядильного переулка. Его длина составляет меньше 200 м, и на замену почти 3 тысяч м2 асфальта ушло свыше 5 млн рублей, сообщили в Смольном 27 августа.

Ремонт на 16-17-ой линии ВО обошелся почти в 84 млн рублей. Подрядчик отремонтировал 2,5 км покрытия.

На Болотную улицу на севере Петербурга потратили 12,5 млн — столько ушло на участок в 860 м. Наконец, 71 млн потратили на тротуары и проезжую часть 1,3 км улицы Маяковского.

Ранее GazetaSPb сообщила, что бульвар на Долгоозерной улице благоустроили.

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