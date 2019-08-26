Бульвар на Долгоозерной улице благоустроили

Для детей на площадке положили мягкое покрытие, а для прохожих поставили новые скамейки.

Власти Санкт-Петербурга благоустроили бульвар на Долгоозерной улице. Дорожки от Планерной до Королева замостили, газоны подновили, а в качестве украшения добавили цветник.

На детской площадке положили мягкое покрытие, а для прохожих поставили 22 садовых дивана, сообщили в Смольном 26 августа. Владимир Рублевский, глава комитета по благоустройству, заявил, что в 2019 году в Петербурге поставят свыше 900 скамеек и диванов, тогда как в 2018 году их появилось лишь 250.

В Смольном подчеркнули, что Приморский район Петербурга продолжит расти (сейчас он уже является первым по численности населения), а зеленая зона объединит дома, ТЦ и административные учреждения.

Ранее GazetaSPb сообщила, что рынок у метро “Старая деревня” в Приморском районе Петербурга решили снести.