Рынок у “Старой деревни” собрались сносить

Сейчас на участке расположены три торговых павильона. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сейчас на участке расположены три торговых павильона. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На участке в Приморском районе Петербурга появится отель и паркинг.

Рынок у метро “Старая деревня” готовятся ликвидировать. Правительство Санкт-Петербурга расторгло договор аренды с “Приморской торговой компанией”, который заключили в декабре 2013 года.

Речь идет об участке в 8 тысяч м2, которые занимают три торговых павильона площадью свыше 4 тысяч м2. Замглавы ККИ Петербурга Маргарита Петрова рассказала “Деловому Петербургу”, что срок аренды истек еще 2 декабря 2018 года. Сейчас власти хотят выселить арендатора через суд — заседание пройдет 2 сентября в понедельник.

Предполагается, что вместо рынка на участке появится отель и паркинг, которые хотела строить “Группа инжиниринг”. В 2012 году, по данным газеты, по соседству уже убрали один из рынков.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Троицкий рынок хотят застроить.