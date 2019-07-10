Троицкий рынок захотели застроить

Троицкий рынок держит около 900 магазинов. Фото: Google.Maps
Троицкий рынок держит около 900 магазинов. Фото: Google.Maps

Вместо вещевой торговли появится семиэтажное жилое здание.

Жилой дом может появиться на месте Троицкого рынка в Санкт-Петербурга. Фасад семиэтажного здания выйдет на Троицкую площадь.

Проект здания показали на совещании Градостроительного совета Санкт-Петербурга 10 июля. Работы проведет ООО “Никсем”.

Троицкий рынок расположен по адресу набережная Фонтанки, 130а. Он держит под своей крышей около 900 магазинов, которые достигают в площади от 2 до 80 м2. Главным образом, на рынке продают вещи: одежду, обувь, технику. Сайт и группа в социальной сети последний раз обновлялись в 2018 году, так что можно предположить, что дела у рынка идут хуже, чем могли бы.

Семь этажей — это здание высотой примерно в 21 м. Эрмитаж, которое долго время был эталоном высоты для новых зданий в Петербурге, имеет высоту в 22 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове показали обновленный рынок.

жилое здание застройка набережная фонтанки новости спб рынок троицкий рынок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Троицкий рынок захотели застроить
Люди могли освоить Европу в несколько “заходов”
Ребенок пострадал в новом ДТП на трассе “Кола”
Кудашов меняет Воробьева на посту главного тренера СКА и сборной РФ
В ЦИК поддержали идею Беглова установить контроль над ИКМО
Девочка погибла в ДТП с КАМАЗом, восемь человек пострадали
В Японии сокращается население
Подросток без прав перевернул Renault под Киришами