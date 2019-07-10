Троицкий рынок захотели застроить

Вместо вещевой торговли появится семиэтажное жилое здание.

Жилой дом может появиться на месте Троицкого рынка в Санкт-Петербурга. Фасад семиэтажного здания выйдет на Троицкую площадь.

Проект здания показали на совещании Градостроительного совета Санкт-Петербурга 10 июля. Работы проведет ООО “Никсем”.

Троицкий рынок расположен по адресу набережная Фонтанки, 130а. Он держит под своей крышей около 900 магазинов, которые достигают в площади от 2 до 80 м2. Главным образом, на рынке продают вещи: одежду, обувь, технику. Сайт и группа в социальной сети последний раз обновлялись в 2018 году, так что можно предположить, что дела у рынка идут хуже, чем могли бы.

Семь этажей — это здание высотой примерно в 21 м. Эрмитаж, которое долго время был эталоном высоты для новых зданий в Петербурге, имеет высоту в 22 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове показали обновленный рынок.