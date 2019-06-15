Андреевский рынок открылся после реконструкции

Реконструкция шла всю весну. Фото: https://vk.com/club112247432
Реконструкция шла всю весну. Фото: https://vk.com/club112247432

Исторический рынок на Васильевском острове превратили в общественное пространство.

На Васильевском острове завершилось обновление Андреевского рынка. Исторический рынок превратился в “фуд-маркет” и обзавелся собственной страницей в социальной сети, где и рассказали об открытии пространства в субботу 15 июня долгого перерыва.

Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Реконструкция началась весной: предполагалось, что один из залов с выходом на Большой пр. В.О. займет ресторан, второй зал с выходом на 5-ую линию — рынок, в круглом зале начнут продавать фаст-фуд, а во дворе расположится сыроварня.

Сотрудники рынка опубликовали в социальной сети видео с открытия: на нем видно, что хотя рынок предстал в обновленном формате, к нему пришли “старые” клиенты и торговцы, которые много лет там предлагали свои продукты. В целом пользователи отмечают, что Петербург получил скорее новое общественно-креативное пространство, чем настоящий рынок. В соцсети разместили фотографии холодильников с мясом и рыбой — “для спокойствия”: хоть что-то осталось по-старому.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о создании огорода на набережной Карповки.

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