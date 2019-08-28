В центре Петербурга сотрудники ГИБДД начали «охоту»

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали «охоту» на нелегальных таксистов. Правоохранители останавливают автомобили эконом-класса, похожие на такси, которыми управляют мигранты.

Рейд продлится две недели. В случае нахождения пассажиров в машине и не предоставления разрешения на услугу, транспорт эвакуируют.

На сегодняшний день на штрафстоянку попали более 20 автомобилей. Чаще всего выясняется, что машина принадлежит одному человеку, лицензия есть у другого, а управляет третий.

Помимо платы за штрафстоянку, пишет «Фонтанка», обвиняемые водители должны будут выплатить штраф по факту осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или разрешения.

Решение о проведении рейда было принято в связи с ростом ДТП с участием такси.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании нескольких мигрантов. Они напали на молодого петербуржца.