В центре Петербурга сотрудники ГИБДД начали «охоту»

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали «охоту» на нелегальных таксистов. Правоохранители останавливают автомобили эконом-класса, похожие на такси, которыми управляют мигранты.
Рейд продлится две недели. В случае нахождения пассажиров в машине и не предоставления разрешения на услугу, транспорт эвакуируют.
На сегодняшний день на штрафстоянку попали более 20 автомобилей. Чаще всего выясняется, что машина принадлежит одному человеку, лицензия есть у другого, а управляет третий.
Помимо платы за штрафстоянку, пишет «Фонтанка», обвиняемые водители должны будут выплатить штраф по факту осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или разрешения.
Решение о проведении рейда было принято в связи с ростом ДТП с участием такси.
Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании нескольких мигрантов. Они напали на молодого петербуржца.