Семь мигрантов задержаны за нападение на молодого петербуржца

Врачи забрали 24-летнего мужчину с набережной Обводного канала в тяжелом состоянии.

Врачи “Скорой помощи” забрали с набережной Обводного канала молодого петербуржца в тяжелом состоянии. Полиция задержала семерых иностранцев.

Сообщение о госпитализации 24-летнего молодого человека с травмами поступило в полицию Адмиралтейского района Петербурга во вторник, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 28 августа. Полицейские тут же прибыли на место происшествия и забрали для разбирательства семерых граждан.

Возбуждено уголовное дело о умышленном причинении тяжкого вреда. Сейчас полиция Петербурга готовится выбрать для задержанных меру пресечения, но на них уже составили протоколы о незаконном пребывании в России.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мигрант поссорился с подростками на BMX в Выборгском районе Петербурга и получил струю из газового баллончика в лицо.