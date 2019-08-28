Семь мигрантов задержаны за нападение на молодого петербуржца

Семь мигрантов задержаны за нападение на молодого петербуржца
Петербуржца избили у дома 183. Фото: скриншот Google.Maps

Врачи забрали 24-летнего мужчину с набережной Обводного канала в тяжелом состоянии.

Врачи “Скорой помощи” забрали с набережной Обводного канала молодого петербуржца в тяжелом состоянии. Полиция задержала семерых иностранцев.

Сообщение о госпитализации 24-летнего молодого человека с травмами поступило в полицию Адмиралтейского района Петербурга во вторник, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 28 августа. Полицейские тут же прибыли на место происшествия и забрали для разбирательства семерых граждан.

Возбуждено уголовное дело о умышленном причинении тяжкого вреда. Сейчас полиция Петербурга готовится выбрать для задержанных меру пресечения, но на них уже составили протоколы о незаконном пребывании в России.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мигрант поссорился с подростками на BMX в Выборгском районе Петербурга и получил струю из газового баллончика в лицо.

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