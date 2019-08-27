Мигрант поссорился с подростками на BMX и получил струю газа в лицо

Видео уличного конфликта на пр. Просвещения в Петербурге распространяется в социальных сетях.

Видео уличного конфликта на пр. Просвещения в Петербурге распространяется в социальных сетях. Житель Выборгского района сделал замечание группе подростков на велосипедах, но получил струю из перцового баллончика в лицо.

Авторы видео рассказали, что мужчина южной внешности потребовал от подростков покинуть двор на Просвещения, подкрепляя слова аргументом, что езда на велосипедах BMX (любимая уличными трюкачами модель) мешает прогулкам матерей с детьми на детской площадке. Они пообещали уехать, но через 20 минут мужчина обнаружил, что подростки остались на месте. На повторную просьбу ему ответили оскорблением, которого житель Выборгского района не стерпел и якобы ударил подростка.

Приятель пострадавшего достал перцовый баллончик и распылил в лицо напавшему мужчине — этот момент и попал на видео. Пожалуй, мужчина добился своего — велосипедисты все же убежали из двора. В ГУ МВД Санкт-Петербурга пока не прокомментировали запись. GazetaSPb не может распространять запись из-за обилия нецензурной лексики.

Ранее GazetaSPb сообщила, что подросток получит 126 тысяч рублей за несколько ударов по лицу.