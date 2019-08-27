Подростку заплатят 126 тысяч компенсации за пять ударов по лицу

Подростку заплатят 126 тысяч компенсации за пять ударов по лицу
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту хулиганства и нанесения легкого вреда здоровью. Фото: pixabay.com

Пьяный петербуржец получил 2 года условного срок за драку на станции “Площадь Восстания”.

Подросток получит 126 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба за несколько ударов по лицу. Смольнинский суд Петербурга решил судьбу обвиняемого в избиении несовершеннолетнего на станции метро “Площадь Восстания — Маяковская”.

Пьяный Никита Мокрушин 30 марта не менее пяти раз ударил неприятного ему подростка при большом количестве народа вокруг, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 27 августа. В его отношении возбудили уголовное дело по факту хулиганства и нанесения легкого вреда здоровью.

Обвиняемый признал вину. Сегодня в его отношении вынесли приговор: Мокрушин получил 2 года лишения свободы условно. Гражданский иск удовлетворили, поэтому теперь ему придется возмещать удары деньгами.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пешеходу, на которого наехал автомобиль, выплатят компенсацию.

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