Пешеходу, на которого наехал автомобиль в Петербурге, выплатят компенсацию

Прокуратура смогла добиться выплаты морального вреда мужчине, который пострадал в аварии.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры. Мужчина обратился в Приморский районный суд, чтобы получить деньги после ДТП. Он, не нарушая правила дорожного движения, угодил под колеса «ПЕЖО 301», в результате чего получил травмы – у мужчины диагностировали перелом нижней челюсти. Петербуржец долгое время испытывал страдания после аварии, жаловался на боли в связи с полученной травмой.

Водитель, виноватый в ДТП, не возместил ущерб, поэтому пришлось разбираться через суд. Наконец его обязали выплатить 150 тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет. Сегодня, 27 августа, около 13:30 самосвал врезался в легковой автомобиль. Ближе к 16 часам очевидцы сообщили, что на место прибыл вертолет и забирает пострадавших.

«Пробка на 30 минут», — пишет автор записи.