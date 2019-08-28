Ленинградская область переходит на суперасфальт

Покрытие окажется более устойчивым перед климатом и колесами, а автомобили поедут по нему тише.

Дорожные рабочие Ленобласти уложили на участке трассы “Огоньки — Стрельцово — Толоконниково” асфальт с особым составом. Покрытие специально рассчитано на интенсивное движение автомобилей.

Смесь впервые применили в Ленобласти, сообщили GazetaSPb в администрации региона 28 августа. Предполагается, что покрытие окажется более устойчивым как перед климатом, так и воздействием колес и в особенности шипов. Автомобилисты должны оценить более низкий уровень шума при езде.

Региональная трассы от Огоньков до Толоконниково дублирует “Скандинавию”. В 2019 году Ленобласть потратит свыше 1 млрд на 18 участков трасс в 13 районах региона по адресной программе.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Батанов оценил новый участок Гранитной улицы Санкт-Петербурга.