Тело третьего погибшего нашли под завалами в Новосибирске

Число погибших при обрушении стены здания на стройке в Новосибирске достигло трех. Тело еще одной жертвы извлекли из-под завалов.

«Нашли третьего человека без признаков жизни. В итоге: трое погибших, один пострадавший», — приводит ТАСС слова представителя МЧС России.

По данным собственника здания «Сибирской генерирующей компании», все рабочие найдены. Последнего из них обнаружили мертвым.

«Сибирская генерирующая компания» выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — отмечается в сообщении компании в соцести «ВКонтакте».

Как сообщала Gazeta.SPb ранее, всего в здании находилось 12 человек. Обрушение произошло утром 28 августа при проведении работ по реконструкции на Ударной улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причиной обрушения, по предварительным данным, могло стать нарушение требований при проведении строительных работ.