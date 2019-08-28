Под завалами на стройке в Новосибирске погибли двое

Из-за обрушения перекрытий на стройке в Новосибирске погибли двое рабочих. Инцидент на строительной площадке произошел сегодня, 28 августа.

В здании находилось 12 человек, одного из которых удалось извлечь из под обвалов. Его состояние не сообщается.

Точное число погибших не установлено. Согласно данным следственного управления СК РФ по области, погибших может стать больше.

По факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело. На место выехал мэр города Анатолий Локоть.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что обвал случился на стройке по улице Ударная.