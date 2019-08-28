Малкому ищут учителя русского языка

На восстановление игрока уйдет еще около 2-3 недель. Фото: скриншот Instagram

На восстановление игрока уйдет еще около 2-3 недель. Фото: скриншот Instagram

Нападающий “Зенита” переехал на Петроградку и живет со своей девушкой.

Форвард “Зенита” Малком переехал из гостиницы в квартиру на Петроградской стороне. Из-за травмы бразилец пропустит ближайшие матчи, но зато подтянет русский язык.

К новичку петербургского клуба приехала его девушка Летиция Перейра, сообщает портал “Спорт Экспресс” — они начали жить вдвоем. Спортивный директор “Зенита” ищет бразильцу учителя русского языка — об этом Малком попросил сам и отказался от водителя и помощника. Пока что Малком ближе всех общается с защитником Сантосом из всех игроков “Зенита” — все-таки оба родом из Бразилии.

По предварительным данным, на восстановление игрока уйдет еще около 2-3 недель — пока что нападающий набирает форму в тренажерном зале.

Малком перешел в “Зенит” из “Барселоны” за 40 млн евро. Официально бразилец присоединился к клубу 2 августа.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” и “Сампдория” снова обсуждают переход Ригони.