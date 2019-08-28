Яхта “Черная жемчужина” из Петербурга отправилась в Финляндию

Финны смогут рассмотреть корабль о черных парусах вблизи с незакрытого причала.

Яхта российского миллиардера Олега Бурлакова встала на якорь у города Котка в Финляндии. Корабль о черных парусах покинул Петербург, где стоял на территории Морского порта.

Причал Котки, где стоит Яхта, открыт для посещения, поэтому финны, в отличие от петербуржцев смогут рассмотреть роскошную яхту вблизи, сообщает “Фонтанка” 28 августа. На борт, правда, никого не пустят.

Бурлаков попал в список Forbes через торговлю цементом и нефтепродуктами. Бизнесмен родился именно в Петербурге — вернее, Ленинграде. Предприниматель отпраздновал в Северной столице юбилей — ему исполнилось 70 лет.

Ранее GazetaSPb рассказала все известное о яхте российского миллиардера: это одна из крупнейших яхт в мире и достигает в длину 141 м.