Porsche Cayenne проехал по пешеходной дорожке в парке Терешковой

Белый Porsche Cayenne 28 августа проехал по пешеходной дорожке в Заневском парке (парк имени Терешковой). Произошедшее сняли на видео очевидцы.

Автомобиль заехал в парк и прокатился по пешеходным дорожкам. На кадрах можно заметить удивленных прохожих и проезжающего впереди авто велосипедиста.

Ролик, на котором водитель Porsche Cayenne, позабыв приличие, нарушает правила дорожного движения, опубликовала возмущенная петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в соцсети «ВКонтакте».

Происшествий и дорожных аварий во время проезда иномарки по парку не произошло.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль Renault Duster протаранил ряд машин на парковке у дома №197 на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Петербурга. Авто въехало в BMW, Subaru и задело еще несколько машин.