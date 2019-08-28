Тренер «Зенита» Тимощук занимается мини-футболом

Специалист отметил, что это нужно для поддержания хорошей формы.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем рассказал тренер петербургского клуба «Зенит» Анатолий Тимощук. Он теперь занимается мини-футболом.

Тимощук заявил, что тренируется вместе с любительской командой «Ажио». На поле он будет выступать под номером 44. Тренер «Зенита» не хочет заниматься этим всерьез – это нужно для поддержания формы. Он пообещал играть за «Ажио» только тогда, как свободен на работе, чтобы увлечение не мешало делу.

Напоминаем, что Анатолий Тимощук – украинский футболист, выступавший за сборную своей страны и сыгравший в ее составе более 140 матчей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что “Зенит” и “Сампдория” снова обсуждают переход Ригони.

6-летний Ригони пришел в “Зенит” из “Индепендьенте” в 2017 году. Сумма трансфера составила 9 млн евро. Сейчас стоимость игрока на рынке немного снизилась: по данным Transfermarkt, вингера оценивают в 8 млн.