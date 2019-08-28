Мама девочки, погибшей в Турции, поблагодарила людей за поддержку

Она написала несколько постов в социальных сетях, рассказав о своем самочувствии.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Женщина написала обо всем на своей странице. Она заявила, что в последнее время ей пишет огромное количество людей со словами поддержки, но невозможно ответить всем. Мать погибшей девочки отметила, что ей не только поступают сообщения, но также звонки. Она сказала «спасибо» всем за доброту и заявила, что весь день выпивает и ест мороженое. Единственное, написала петербурженка, что ее подбадривает это мысль о том, что девочка больше не испытывает боль.

«Она рядом. А мы справимся как-нибудь»

— добавила скорбящая мать.

Напоминаем, что о гибели 12-летней школьницы стало известно в среду. Россиянка скончалась после отдыха в Турции – ее засосало в трубу бассейна.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что страховая компания оплатит лечение и репатриацию погибшей в Турции петербурженки.