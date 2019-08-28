Страховая компания оплатит лечение и репатриацию погибшей в Турции петербурженки

Страховая компания оплатит лечение и репатриацию погибшей в Турции петербурженки
Страховка покроет все расходы. Фото: Pixabay

Девочку хотели перевезти в России, когда она еще была жива, но врачи побоялись это делать из-за тяжелого состояния ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает РИА Новости.

Медицинский полис девочке покупали у страховой компании «Согласие» – его лимит составил 30 тысяч евро. Страховщик заверил, что покроет все расходы на лечение 12-летней девочки, а также на доставку тела в Россию. Репатриация состоится как только будут готовы все необходимые документы – на все может уйти несколько дней.

Напоминаем, что девочка скончалась в эту среду в Турции. К большому сожалению, врачи не смогли спасти ей жизнь – слишком серьезные травмы она получила.

Ребенок плавал в бассейне, когда ее начало засасывать в трубу. Несколько минут девочка находилась под водой, получив множество травм.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Турции задержали руководство отеля, в котором захлебнулась девочка.

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