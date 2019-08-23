В Турции задержали руководство отеля, в котором захлебнулась девочка

Мама 12-летней девочки из Петербурга рассказала о ходе следствия в отеле Sunhill в Бодруме, в бассейне которого захлебнулась ее дочь.

По словам женщины, которые приводит «Фонтанка.ру», турецкие правоохранители задержали под подписку о невыезде владельца, директора и технического специалиста отеля Sunhill. Она отметила, что отель продолжает свою работу, однако продажа туров в него приостановлена. «Все это сделали мы с вами вместе», — заявила мама девочки 23 августа.

Кроме того, мама пострадавшей отметила, что жители России и Турции оказали огромную поддержку в данной ситуации.

Она рассказала, что комиссар жандармерии города Денизли предлагал петербурженкам любую помощь. Также она встречалась с председателем комитета по туризму провинции Мугла, к которой относится Бодрум.

Женщина также добавила, что министр здравоохранения Турции и министр иностранных дел Турции в курсе произошедшего.

Изначально руководство отеля обвиняло родителей пострадавшей в том, что они недоглядели за ребенком. Однако, по словам одного из постояльцев отеля, труба, в которую засосало руку девочки, была такого размера, что ребенок мог поместиться туда целиком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские врачи прибыли в Турцию на помощь девочке в коме.