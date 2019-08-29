Травмами второклассницы из Невского района займется полиция

Врачи забрали девочку прямо из квартиры в тяжелом состоянии вечером в среду.

Полиция Невского района узнала о госпитализации восьмилетней девочки с тяжелыми травмами. Правоохранительные органы Петербурга намерены выяснить обстоятельства происшествия.

Медики сообщили полицейским о госпитализации ученицы второго класса вечером в среду, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 29 августа. Девочку забрали прямо из квартиры, где она живет. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Врачи не уточнили природу травм, а полицейские Петербурга пока ничего не сообщили о семье, в которой живет ребенок. Об уголовном деле пока еще рано говорить.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мать погибшей в Турции девочки из Санкт-Петербурга поблагодарила за поддержку.