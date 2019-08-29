Киркоров матом выразил недовольство организацией “Новой Волны”

Киркоров пообещал клип к новой песне в ближайшее время. Фото: скриншот Instagram

Киркоров пообещал клип к новой песне в ближайшее время. Фото: скриншот Instagram

Певец представил на конкурсе песню “Лунный гость” — “с глубоким смыслом и посланием в нетолерантное время.

Филиппу Киркорову не понравилось, как оказался организован конкурс “Новая Волна” в Сочи. Певец, используя ненормативную лексику, объяснил сотрудникам шоу, что шоу не начнется, пока он не проведет репетицию.

Очевидцы сняли на видео скандал между звездой и помощниками в Сочи, сообщает “Пятый канал”. СМИ не могут распространять запись из-за наличия ненормативной лексики. Киркоров требовал подогнать на сцену камеры, чтобы отрепетировать номер.

Сам Киркоров рассказал о своем выступлении на “Новой волне” подписчикам в Instagram. Артист исполнил на сцене песню”Лунный гость”. Он заявил, что Украина “рулит” в шоу-бизнесе. Певец заявил, что номер стал непростым, содержит в себе глубоких смысл и послание в “нетолерантное время”. О проблемах с организацией упоминать не стал.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Гусева рассказала об отношениях с Киркоровым.