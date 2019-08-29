В Сосновом Бору задержали троих подозреваемых в групповом изнасиловании

В период с 23 по 24 августа несколько мужчин совершили изнасилование 31-летней женщины в квартире одного из домов в Сосновом Бору.

Как стало известно GazetaSPb, в ночь на 24 августа несколько мужчин в квартире одного из жилых домов в Сосновом Бору в Ленобласти применили насилие к 31-летней уроженке Узбекистана, и против ее воли совершили с ней половое сношение. Известно, что один из злоумышленников был знаком с потерпевшей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц».

Сотрудникам правоохранительных удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемых. Ими оказались трое граждан Узбекистана, в возрасте 20-ти, 27-и и 44-х лет.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначен необходимый комплекс судебных экспертиз.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.