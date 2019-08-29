Парусный бриг “Роальд Амундсен” откроют для посещения в Петербурге

Парусный бриг “Роальд Амундсен” откроют для посещения в Петербурге
Кораблем управляют участники совместного проекта молодежи России и Германии. Фото: предоставлено veter y volny

Корабль пробудет у набережной Лейтенанта Шмидта с 30 по 2 сентября.

Парусный бриг “Роальд Амундсен” прибывает в Санкт-Петербург завтра 30 августа. Жителей Санкт-Петербурга приглашают подняться на борт учебного судна.

Кораблем управляют участники совместного проекта молодежи России и Германии “veter i volny” — о своем приходе они и рассказали GazetaSPb 29 августа. Учебный бриг встанет у наб. Лейтенанта Шмидта, экипаж планирует организовать “открытый трап” на время пребывания судна в Петербурге.

Бриг простоит в Петербурге с 30 августа по 2 сентября — то есть его можно будет посетить на этих выходных. Завтра борт откроют с 13 до 16 часов, 31 августа — с 13 до 17 часов, 1 сентября — с 11 до 15 часов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что яхта “Черная Жемчужина” покинула Петербург и отправилась в Финляндию.

бесплатно бриг выходные корабль парусник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Серия терактов была предотвращена в Кабардино-Балкарии
Парусный бриг “Роальд Амундсен” откроют для посещения в Петербурге
Hyundai Solaris въехал под трамвай на Тихорецком проспекте
Станция «Гражданский проспект» изменит режим работы на два месяца
Призраки населили заброшенную оранжерею в Таврическом саду
До конца года в Ленобласти установят 905 новых площадок для сбора мусора
На перекрестке Большевиков и Коллонтай иномарки не поделили дорогу
Тело в ковре лежало у заброшенного стадиона на Оборонной