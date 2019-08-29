Муми-праздник состоится в Петербурге в последний день лета

Муми-праздник состоится в Петербурге в последний день лета
Праздник муми-троллей начнется 31 августа в 12:00 и закончится в 18:00. Фото: кадр из мультфильма "Комета в Муминленде"

В ходе городского проекта «Музеи — детям» в Летнем саду пройдет семейный Муми-праздник.

Для детей и их родителей в Летнем саду Петербурга состоится Муми-праздник. Для гостей мероприятия проведут различные мастер-классы, игры и интересные ребусы. Победителей викторины по миру, созданному писательницей Туве Янссон, ждут приятные презенты. Праздник муми-троллей начнется 31 августа в 12:00 и закончится в 18:00.

Во время проведения межмузейного праздника «Музеи — детям», который пройдет в Петербурге 31 августа и 1 сентября, 25 музеев поведают об истории возникновения и культуре родного города, а также об основах искусства, литературы науки и многом другом.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге состоится празднование 300-летия маяка Толбухин. Историческое здание маяка внесено в число объектов культурного наследия, охраняемых «Юнеско».

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