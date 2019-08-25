Петербурге состоится празднование 300-летия маяка Толбухин

В этом году маяку исполнилось 300 лет. Фото: пресс-служба Западного военного округа

В этом году маяку исполнилось 300 лет. Фото: пресс-служба Западного военного округа

Историческое здание маяка внесено в число объектов культурного наследия, охраняемых «Юнеско».

Санкт-Петербург отпразднует 300-летие окончания строительства маяка Толбухин, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Маяк построен по указу Петра I Великого и сегодня является одним из старейших на территории России.

Установлено здание маяка на искусственном каменисто острове в Финском заливе, и выполняет важные функции в рамках гидрографической службы петербургской военно-морской базы. Маяк отдает сигналы на подходах к портам Санкт-Петербурга и Кронштадта благодаря мощному светодиодному фонарю. Моряки увидят его за 16 морских миль.

Раньше маяк носил имя «Котлинский», но в 1736 году его переименовали в честь полковника Федота Семеновича Толбухина, который командовал армией и защищал Кронштадт во времена Северной войны.

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