В Исаакиевском соборе опровергли данные об изменении расписания

Ранее на официальной страничке собора в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано новое расписание. Приход Исаакиевского собора 20 августа опубликовал новость об изменении времени, в которое будут проводиться богослужения в храме. Так, согласно тексту поста, литургии начинались бы в 10:00, а вечерние богослужения в 17:00. Подписчики сообщества, где была опубликована информация с изменениями негативно на нее отреагировали.

Но затем пресс-служба государственного музея-памятника опровергла эту информации и сообщила, что согласован график служений по прежнему расписанию, сообщает ТАСС.

Также пресс-секретарь ГМП «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев рассказал, что при подобном сокращении часов собор потеряет очень много средств и попадет в экономические трудности, ведь договоры подписаны уже на целый год вперед.

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