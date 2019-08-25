Не Невском проспекте мотороллер въехал в машину ДПС

Дорожная полиция победила в погоне за нарушителем. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Дорожная полиция победила в погоне за нарушителем. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Погоня полицейских за нарушителем на мотороллере закончилась аварией на дороге.

Вчера 24 августа автомобиль ДПС пустился в погоню за разъезжавшим по центру Санкт-Петербурга мотороллером без номеров. Погоня закончилась столкновением нарушителя и патрульной машины, сообщает Piter.TV.

Патрульные заметили средство передвижения без номерных знаков субботним вечером неподалеку от дворцовой площади, были нарушены правила дорожного движения.

Преследование нарушителя завершилось рядом с домом номер 19 на Невском проспекте. Полицейские ехали наперерез, в результате чего мотороллер врезался в машину. Пострадавших в ходе аварии нет.

После инцидента было возбуждено два административных дела: по факту езды без прав и за отказ в выполнении требований дорожной полиции.

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