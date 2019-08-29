В Ленобласти ищут маленькую девочку, потерявшуюся в лесу

В Ленобласти ищут маленькую девочку, потерявшуюся в лесу
Девочка потерялась в лесу. Фото: pixabay

Шестилетнюю Алису пытаются найти около 100 человек, но пока безрезультатно.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Почти сотня человек, включая волонтеров, полицейских и спасателей, разыскивают маленькую Алису в лесу. Она потерялась недавно от деревни Трубников Бор, но как давно – не уточняется. к поискам присоединились добровольцы отряда «Лиза Алерт», пока что девочка до сих пор числится пропавшей. Также подключились сотрудники МЧС из Новгородской области.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что следователи ищут пропавшую в Лисьем Носу петербурженку.

Женщина около двух часов дня 14 мая вышла из магазина SPAR, который находится в доме №2 по Центральной улице поселка Лисий Нос, ушла в лес и исчезла. Пока поиски, в том числе с привлечением поисково-спасательной организации «Лиза Алерт», успеха не принесли.

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В Ленобласти ищут маленькую девочку, потерявшуюся в лесу
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