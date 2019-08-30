Петербуржца задержали за мартовский разврат в отношении 13-летней

Мужчина напал на школьницу на бульваре Новаторов, а теперь его задержали.
Полиция и следователи Санкт-Петербурга задержали петербуржца по подозрению в развратных действиях в отношении школьницы. Подозреваемый якобы напал на девочку на бульваре Новаторов еще в марте.
Сейчас следователи Петербурга продолжают работу над уголовном делом о разврате и иными действиями сексуального характера, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в СК РФ по Петербургу 30 августа. По материалам, 13-летнюю девочку развратили у дома на бульваре Новаторов 11 марта.
По статье 132 УК РФ можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы. Впрочем, вину задержанного нужно еще доказать.
Ранее GazetaSPb сообщила, что в Сосновом Бору задержали троих подозреваемых в групповом изнасиловании.