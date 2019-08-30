Семак оценил “Спартак” и рассказал, когда у “Зенита” будет нужный состав

Тренер петербургского клуба считает, что говорить о конкуренции РПЛ с европейскими турнирами рано, несмотря на хорошие трансферы.

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча “Зенита” со “Спартаком”. Тренер сине-бело-голубых высоко оценил факт прохождения “Спартаком” квалификации Лиги Европы.

Семак подчеркнул 30 августа, что Гус Тил, полузащитник “Спартака” сейчас играет без слабостей и контролирует игру в центре поля. Тренер заявил, что штаб продолжает работать над схемами игры “Зенита” и заметил, что ему потребуется около 2 лет или четырех трансферных окон, чтобы получить желаемый состав — как он и говорил, когда заступил на пост.

Тренер клуба Санкт-Петербурга заявил, что в новом трансферном окне в России переехали сильные футболисты, но говорить о конкурентоспособности РПЛ и европейских турниров пока рано.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Дриусси может выйти против “Спартака” в воскресенье.