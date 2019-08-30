Дриусси может выйти за “Зенит” в матче со “Спартаком”

Семак назвал шанс небольшим, но он все-таки есть: аргентинец проведет тренировку с общей группой.

Себастьян Дриусси, возможно, все же выйдет в составе “Зенита” на матч со “Спартаком”. Сергей Семак заявил, что шанс этого есть, но он небольшой. Сегодня 30 августа аргентинец проведет тренировку вместе с общей группой.

Дриусси получил травму в матче с «Динамо» и с тех пор не появлялся на поле. Без нападающего дела у “Зенита”в последних матчах не ладились: петербуржцы дома и в большинстве сыграли вничью с “Ахматом”, затем проиграли “Уфе” в гостях. В воскресенье 1 сентября “Зенит” встречается со “Спартаком” в Москве.

В отсутствие Дриусси на поле оба раза выходил Эмилиано Ригони. При этом в Сети появилась информация, что полузащитника могут передать итальянской Сампдории, как GazetaSPb сообщила ранее. Семак не подтвердил и не опроверг эти слухи. Тренер “Зенита” заявил, что Ригони готовится к игре, и сейчас сложно говорить о его будущем.