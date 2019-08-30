У топ-менеджера в Петербурге забрали мужчину — вернут за $200 тысяч

Полиция установила возможного отправителя, но возбудила дело по статье об убийстве.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию после пропажи своего сожителя. Неизвестные требуют от нее крупные деньги за возврат мужчины.

Как стало известно GazetaSPb 30 августа, женщина, которая занимает пост замуправляющего крупным петербургским банком, рассказала, что ее гражданский муж ушел из квартиры дома на Ленинском во вторник вечером — его нет уже 3 дня.

Неизвестные прислали ей сообщение с телефона мужа: они потребовали $200 тысяч за возврат мужчины. Полиция Санкт-Петербурга уже установила возможного отправителя, но уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

Ранее GazetaSPb сообщила, что чеченцы-близнецы вымогали долг у петербуржца на Вознесенском шоссе.