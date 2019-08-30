Чеченцы-близнецы вымогали у петербуржца долг в лесу на Вознесенском

Полицейские подозревают четырех мужчин в краже автомобиля в Колпино.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали четырех мужчин, которых подозревают в вымогательстве и краже. Двое из них оказались близнецами из Чечни, каждому по 29 лет.

Как стало известно GazetaSPb 30 августа, злоумышленников изобличили в том, что они вывезли 36-летнего петербуржца в лес на Вознесенском шоссе и, наставив на него пистолет, требовали возвращения долга в 200 тысяч рублей. Жертва утверждает, что долга попросту не существует.

Это не единственное преступление, в котором подозревают задержанных — полицейские предполагают, что они приложили руку к краже Chevrolet в Колпино. При обыске у них нашли именно этот автомобиль и травматический пистолет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мигрантов уже осудили за похищение полуторагодовой давности в Петербурге.