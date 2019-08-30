Мигрантов осудили за похищение петербуржца на Белы Куна

Жертву держали в машине, но мужчина смог сбежать в круглосуточный магазин. Фото: pixabay.com

Жертву держали в машине, но мужчина смог сбежать в круглосуточный магазин. Фото: pixabay.com

Омадбека А. и Иброхима Б. отправляют в колонию строгого режима спустя 1,5 года.

В Петербурге вынесли приговор двум мигрантам, которые похитили мужчину и требовали у него деньги. Оба получили реальные тюремные сроки.

Следствие выяснилось, что в январе прошлого года злоумышленники похитили жертву на Белы Куна, избили, забрали имущество и требовали денег, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 30 августа. Потерпевший смог сбежать из машины, где его держали, и скрылся в круглосуточном магазине. Один из мигрантов догнал его и снова избил.

Омадбека А. и Иброхима Б. отправляют в колонию строгого режима, передают в прокуратуре Петербурга. Первый получил 10 лет лишения свободы, а второй — 7 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржца похитили на “Газели”, чтобы кочевать.