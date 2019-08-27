Петербуржца похитили на «Газели», чтобы кочевать

Его увезли в неизвестном направлении малознакомые мужчина и женщина.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Об исчезновении отца в полицию заявил сын – он заверил, что петербуржца забрали незнакомые люди на Северном проспекте. Они посадили пропавшего в «Газель» и куда-то уехали.

Полицейским удалось остановить похитителей по дороге в Тверь. Подозреваемыми в совершении преступления стали ранее судимая 40-летняя женщина и 37-летний мужчина.

По предварительным данным, они вели кочевой образ жизни. Пропавший мужчина хотел жениться на собственной похитительницы, которая мечтала заполучить его квартиру.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в поселке Свердлова пожилой отец подозревается в убийстве сына. Вместе с детьми 55-летний отец распивал алкогольные напитки. В результате произошедшего конфликта, вызванного одним из сыновей, отец ударил его ножом в область груди. 31-летний пострадавший умер на месте, не дождавшись скорой помощи.