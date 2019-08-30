Пострадавшую в турецком аквапарке студентку доставили в Москву

Девушка захлебнулась во время купания в бассейне и потеряла сознание. Фото: pixabay

Девушка захлебнулась во время купания в бассейне и потеряла сознание. Фото: pixabay

Очередная россиянка захлебнулась в Турции. Инцидент произошел в аквапарке Аланьи. Впавшую в кому 19-летнюю девушку перевезли в Москву.

Как сообщает Генеральное консульство РФ в Анталье, несмотря на то, что пострадавшая россиянка впала в кому, ее сумели доставить в Россию на борту санавиции. Транспортировать студентку решили после осмотра ее состояния. Страховая компания оплатила все расходы на перелет.

Инцидент произошел в аквапарке Sealanya Seа Park в турецкой Аланье. Девушка захлебнулась во время купания в бассейне и потеряла сознание. Мать пострадавшей заметила это спустя некоторое время. Девушка так и не пришла в сознание после того, как ее достали из воды. В состоянии комы она находилась в местном медучреждении.

Спецборт с тяжелобольной россиянкой прибыл в Москву в 22:00. Транспортировка пострадавшей прошла успешно. Сейчас за девушкой наблюдают врачи.

Ранее GazetaSPb сообщала, что родители скончавшейся в Турции 12-летней россиянки винят врачей в торговле ее органами.