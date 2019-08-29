Родители скончавшейся в Турции россиянки винят врачей в торговле ее органами

Они убеждены, что 16-летняя девочка могла выжить, но смерть была выгоднее врачам.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем сообщает телеканал «360». В частную клинику подросток из Красноярска попала после того, как у нее заболел живот. Врачи заявили, что есть подозрения на аппендицит. Спустя несколько часов они объявили о смерти девочки.

Родители Софья рассказывают, что специалисты вели себя крайне непрофессионально. Вместо того, чтобы облегчить страдания россиянки, они переводили ее с одной клиники в другую, а также тянули время – ставили капельницы, клали на живот грелку, но не предпринимали других мер.

Отец подростка заявил, что он считает, что его дочь специально не лечили, чтобы изъять у нее органы для продажи. Пока что информация никак не подтверждается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мама девочки, погибшей в Турции, поблагодарила людей за поддержку.