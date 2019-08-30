Британские ученые предрекли миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам

В США до 70 процентов мяса производится с применением антибиотиков. Фото: pixabay

В США до 70 процентов мяса производится с применением антибиотиков. Фото: pixabay

Устойчивость к антибиотикам признана более опасной, чем глобальное потепление. Это заявила главный санитарный врач Британии Салли Дэвис.

По словам Дэвис, которые приводит издание The Daily Mail, у людей вырабатывается устойчивость к антибиотикам по причине того, что сейчас практически все животноводы используют корм для домашнего скота, в составе которого содержатся гормоны роста.

Профессор уверена, что необходимо отказаться от импорта мяса, которое производится в странах, где животноводы злоупотребляют применением антибиотиков в разведении скота. Она подчеркнула, что в Штатах до 70 процентов мяса производится с применением антибиотиков.

Дэвис также напомнила, что в одной только Великобритании может ежегодно умирать несколько миллионов человек из-за устойчивости к антибиотикам, хотя они составляют основу медицины.

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