Ученые объяснили причину появлений таинственных кругов на полях

Ученые из Британии уверены, что по большей части круги на полях являются результатом воздействия микроторнадо. Фото: pixabay

Ученые из Британии уверены, что по большей части круги на полях являются результатом воздействия микроторнадо. Фото: pixabay

Британские ученые уверяют, что загадочные круги или другие геометрических фигуры на полях в разных частях планеты — вовсе не следы инопланетян.

Ученые из Британии уверены, что по большей части круги на полях являются результатом воздействия микроторнадо — завихрений воздуха, обладающих электрическим зарядом, который влияет на растения. Об этом пишет Р

По словам археологов, фигуры на полях указывают на скрытые под землей фундаменты древних сооружений, а также на курганы. Как оказалось, странные следы на полях действительно повторяют контуры объектов археологии.

Еще одной причиной аномалий называют ведьмин круги — это кольца из зеленой травы, диаметр которых может составлять несколько десятков метров. Круги возникают благодаря термитам и целому массиву сложные процессов природы.

«Муравьи создают туннели, которые играют важную роль в образовании колец, однако затем в дело включаются растения, которые начинают конкурировать за влагу и формируют очень интересные структуры», — объясняют ученые, при этом отмечая, что ведьмины круги не всегда объясняют круги на полях.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые показали, как выглядит Земля для инопланетян.