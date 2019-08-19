Ученые объяснили причину появлений таинственных кругов на полях

Ученые объяснили причину появлений таинственных кругов на полях
Ученые из Британии уверены, что по большей части круги на полях являются результатом воздействия микроторнадо. Фото: pixabay

Британские ученые уверяют, что загадочные круги или другие геометрических фигуры на полях в разных частях планеты — вовсе не следы инопланетян.

Ученые из Британии уверены, что по большей части круги на полях являются результатом воздействия микроторнадо — завихрений воздуха, обладающих электрическим зарядом, который влияет на растения. Об этом пишет Р

По словам археологов, фигуры на полях указывают на скрытые под землей фундаменты древних сооружений, а также на курганы. Как оказалось, странные следы на полях действительно повторяют контуры объектов археологии.

Еще одной причиной аномалий называют ведьмин круги — это кольца из зеленой травы, диаметр которых может составлять несколько десятков метров. Круги возникают благодаря термитам и целому массиву сложные процессов природы.

«Муравьи создают туннели, которые играют важную роль в образовании колец, однако затем в дело включаются растения, которые начинают конкурировать за влагу и формируют очень интересные структуры», — объясняют ученые, при этом отмечая, что ведьмины круги не всегда объясняют круги на полях.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые показали, как выглядит Земля для инопланетян.

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